端午連假將至，指揮中心昨宣布6月1日至30日仍維持戴口罩的防疫規定，但放寬在特定9種狀況不需要戴口罩，另也開放沒打滿3劑疫苗的人去健身房，只不過需要全程戴口罩。對此，《中時新聞網》也整理出6月防疫新制常見的8個問題供民眾參考。

一、6月外出仍要繼續戴口罩嗎？

除了特定的幾個情況放寬免戴口罩，戴口罩的規定目前要繼續維持到6月底，後續是否更動將由指揮中心決定並宣布。

二、6月起哪些狀況不用戴口罩？

1）室內外從事運動。

2）室內外拍個人/團體照。

3）自行開車，車內沒有人或車內乘客為同住者。

4）談話工作正式拍攝或進行時，像是直播、錄影或演講等。

5）林漁牧工作者在空曠處工作的時候。

6）在山林或海濱活動的時候。

7）在容易讓口罩潮濕的活動場合，像視水域活動或三溫暖等。

8）外出有飲食需求的時候。

9）在主管機關指定的場所或活動，像是運動比賽或藝文活動。

9狀況不用戴口罩。（圖／指揮中心提供）

三、大賣場、超市開放可以試吃？

賣場、超市與市場6月起將開放試吃。

四、搭乘大眾運輸工具能飲食嗎？

高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）與國內航班的運具內6月起開放飲食。

五、哪些活動須打3劑才能參加？

參加宗教活動（遶境或進香團）、團體旅遊（參團者為不特定人士）以及八大場所都需要打滿3劑疫苗才可以參加。

六、去健身房運動要打3劑疫苗？

沒有打滿3劑疫苗也可以進去。

七、運動的時候還是必須戴口罩？

已打滿3劑疫苗者去健身房，在運動過程中免戴口罩；反之，沒打滿3劑則需全程戴口罩。

八、6月結婚宴客可以敬酒了嗎？

宴席維持不得逐桌敬酒與敬茶的規定。