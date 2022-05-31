邁阿密熱火只差1勝就重返總冠軍賽，控衛羅瑞（Kyle Lowry）十分痛心，他賽後表示一整年的努力都白費了。「我希望自己能夠打得好一點，但我沒做到。我不知道還有多少機會重返這裡，老實說這是浪費掉的一年，我打球只是為了總冠軍。這段旅程很有趣，我感謝我的隊友，感謝有這個機會，但對我自己來說，沒拿到總冠軍就是浪費掉了一年。」

羅瑞是2019年暴龍隊總冠軍成員，當時他打贏的就是西區勇士隊，但是這回他們在7場惡戰之後不敵塞爾提克。總教練史波斯查（Erik Spoelstra）說：「這令人心碎，我們只是想挑戰一下勇士隊。我愛我們的團隊，我們是為了總冠軍而來，我想我們達到了一些預期，但最終還差一步。」

史波斯查表示，熱火並沒有在最佳狀態，吉米巴特勒（Jimmy Butler）右膝發炎，羅瑞左大腿後腱拉傷，最佳第六人希洛（Tyler Herro）鼠蹊部拉傷。「如果希洛能上場，可以帶來很大的助益，讓我們多一位playmaker。」史波斯查說他很遺憾，但不會拿傷兵和休息不足來做藉口，因為對手的條件也是一樣。

熱火季外的補強空間不算大，阿德巴約（Bam Adebayo）、巴特勒、羅瑞、鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）等人合計佔據1.13億美元年薪，無力再增添頂級球星。