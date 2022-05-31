《美股》陣亡將士紀念日 周一美股休市 07:472022/05/31 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（5月30日）適逢陣亡將士紀念日國定假期，美股休市。 台股萬六失守 破底危機未解 跟著美股一起彈 台股早盤大漲逾160點 美GDP下修至-1.5 美股早盤開高 道指漲逾300點 #陣亡將士紀念日 #美股休市 #美股 #美國周 #5月30日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 汽油、食品雙漲 美國人荷包失血 04:102022/05/30 全球財經 法人按讚 16檔三優股吸金 04:102022/05/30 證券．權證 《盤中解析》插旗16500點 續攻要看「它」 11:482022/05/30 財經 《美股掃瞄》美股勁揚 標普500收復4000點、那指大漲2.7%(2-2) 09:182022/05/27 財經 《美股掃瞄》美股勁揚 標普500收復4000點、那指大漲2.7%(2-1) 09:182022/05/27 財經 《韓股》跟風美股 韓股匯齊揚 11:582022/05/27 財經 《港股》美股大漲＋上海拚振興 恆指大漲逾2% 11:482022/05/30 財經 《期貨》美股力挺 期貨盤齊揚 09:082022/05/30 財經 美股逢低累積部位 提高勝率 04:102022/05/26 全球財經 超預期 拼多多Q1扭虧轉盈 04:102022/05/28 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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