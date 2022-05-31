藝人郭彥均日前1句「很多孩子走了」，引發政治風暴，調查局更表示將「溯源追查」，懷疑「假訊息」的源頭是一個多次造謠的推特帳號「徐芳麗」。美麗島電子報董事長吳子嘉則認為，民進黨只要有事就會去向北京求救，酸「這老招了！」

郭彥均日前在臉書發文挺醫護，不過其中1句「很多孩子走了」引起爭議；行政院長蘇貞昌稱此事不法、不宜、引起社會恐慌，要加以究責查辦，隨後調查局也表示將針對源頭溯源追查；有媒體報導，調查局表示有查到一個推特帳號「徐芳麗」多次在網路上造謠。

不過民眾黨立委高虹安昨（30）日在《關鍵時刻》指出，「很多孩子走了」相關訊息最早是郭彥均在25日凌晨2時34分發文，接著是媒體先做了報導後，才有徐芳麗、大量粉專分享相關訊息，質疑這到底是不是謠言、等不等同於認知作戰，「我覺得不一定」。

據《ETtoday新聞雲》報導，吳子嘉也針對此事表示，民進黨每次一出事就會像北京求救，開始扣帽子，「這老招了嘛！」