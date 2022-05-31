女星曾寶儀日前在社群平台透露診新冠肺炎，除了退燒後才出現兩條線，也出現許多症狀，讓她無奈表示：「退燒後喉嚨痛才是魔考的開始，很痛很痛時誰跟我說輕症我都會想殺人」。

曾寶儀表示一開始發燒兩天快篩都是陰性，退燒後開始喉嚨痛，接著出現兩條線陽性反應，便在家中進行為期十天的隔離，發燒時全身痠痛到連走路都直不了身，尤其退燒後喉嚨痛才是魔考的開始，接著強調：「很痛很痛時誰跟我說輕症我都會想殺人」，但當下能做的就是耐心用鹽水漱口，

、含蜂蜜、油漱等方式，等著病況一點點好起來。

曾寶儀透露確診在家隔離的狀況。(曾寶儀 Bowie臉書)

曾寶儀強調隔離十天下來，最讓她感受到活著的美好，就是雨停後坐在陽台吹著風，看著小說或發呆的時候，時間到了就去陽台曬太陽，累了就躺回沙發睡一下，這次生病讓她釐清生命先後次序，也明白躺平的重要性，接著強調：「我也不想再假裝那些根本不重要的事情有多重要了，誰覺得重要誰就努力吧」，此外，她也感謝這段期間送藥與餵食我的家人朋友，以及第一線有如同超人般的防疫人員。

對此，網友也紛紛留言：「珍惜應珍惜的，大病初癒的體會禮物」、「康復了這陣子還是要多多休息」、「第一線的醫護人員是真的用心、用命堅守在救人的崗位 」、「感謝病毒讓我在休養期間終於靜下心來閱讀」。