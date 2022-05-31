夏季電價明（6月1日）起開始實施，預估每戶每月平均用電量增加433度，每月電費平均增459元，恐讓電費帳單破千元，對此台電表示，民眾想要省電可先從家電著手，如電熱水瓶改用快煮壺或保溫瓶、關閉免治馬桶暖座功能，及吹冷氣搭配電風扇。另外台電也說，冷氣最耗電的時候為剛運轉時，提醒民眾別一開始就把溫度調最低。

台電昨（30）日於臉書粉專指出，夏天除了衣服、被單要換季外，家電的設定及使用，也要跟著換季，如快煮壺或保溫瓶取代原本的電熱水瓶、關閉免治馬桶的暖座功能等。

台電表示，夏天電器也要換季，更改設定。（圖／翻攝自台電臉書）

台電表示，夏天很多民眾會開冷氣降溫，不少人在剛開冷氣時，為了讓空間快點變涼，會把溫度設定很低，但其實這樣做很耗電，原因在於冷氣剛運轉時，為了達到設定溫度，會高功率運轉，是最耗電的時候。

台電說，想吹冷氣又想省電，可以搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，或是將冷氣風量設定為自動模式，冷氣溫度每調高1度可省6%電，如果將冷氣設定在26至28度，再搭配電風扇，不僅能省電，還能很涼快。