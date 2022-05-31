智慧科技與人力的結合，已成為後疫情時代飯店業不可或缺的未來潮流。六福(2705)旗下台北六福萬怡酒店對此導入智能機器人，將重複性的標準化工作改由機器人執行，使現場服務人員透過高科技的協助，能更專注於與客人高互動的服務品質。

六福考量人際互動是飯店的核心價值，此次導入清消、送餐、接待智能機器人，應用於客人交通索引、館內引導、館內各處清消、送餐協助等，除了帶給客戶新奇感外，也可有效提升服務量能。未來規畫由機器人負責勞動性工作，使服務人員可花更多時間與客戶互動。

六福說明，清消機器人可24小時在館內進行定時定點清消作業，以高規格防疫標準一次完成紫外線消毒、乾化清潔等多重作業。送餐機器人負責餐點輸送，服務人員更有時間向客戶說菜。接待機器人可提供旅遊周邊地圖及相關資訊，指引客人至館內及停車場電梯等。

六福表示，未來也將與機器人公司合作，有效記錄客戶資訊與需求，建置後端大數據服務資料庫加以分析，與現場服務人員共同協作，洞察客戶需求，提供更精準的客製化服務，讓服務更有溫度。