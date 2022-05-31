台灣處於疫情高原期，許多人都會在家存放快篩以備不時之需，不過最近高溫36度，有網友擔心快篩變質不準想放冰箱保存，到底快篩試劑能不能冷藏，其實外盒都有標示，羅氏、亞培、福爾威創等保存溫度在2到30度間，飛確則特別註明不可冷藏、冷凍。食藥署提醒，快師試劑與藥品一樣，最忌熱和潮濕，所以放室內乾燥、陰涼、避光之處是最安全的。

根據四大超商常見的快篩試劑品牌原廠說明書，常見的羅氏、亞培、福爾威創等保存溫度都是2到30度；速可安、飛確15到30度，其中飛確有特別註明不可冷藏、冷凍；台塑生醫是8到35度，快得利僅標註需存放於無陽光直射的室溫。

至於曾引起家長搶購的福吉美唾液快篩，則為4到30度，同時，快篩試劑外盒也有標示保存溫度，左側是最低保存溫度、右側最高保存溫度。

但不管什麼藥物保存最怕的都是熱和潮濕，所以快篩試劑放一般室溫即可，根據食藥署官網指出，藥品保存的原則為「避光、避濕、避熱」，最好是保存在乾燥陰涼的密閉環境中，更提到部分藥品如果冷藏的話，反而容易造成藥物溶解，影響藥效，而且冰箱為相對濕度較高的環境，也易造成藥品潮解變質。

食藥署表示，大部份的口服藥錠(膠囊)、口服藥水、眼用藥水、外用藥膏及開封後的胰島素，皆用室溫15至30度保存即可，不需要特別放進冰箱保存，除非是有強調「需冷藏」的藥品都會特別標示，例如眼藥水氯絲菌素(Chloramphenicol)、前列素類(Latanoprost)、抗生素類藥水、未開封的胰島素等。