台灣累計25例兒童重症，其中14人腦炎，引起家長擔憂。對此，兒童感染科醫師顏俊宇分享，除了染疫高燒的孩子外，也遇到其他發燒原因的兒童患者，其中有個小孩高燒4天，但怎麼篩都是陰性，後來才發現是皰疹性齒齦炎在作怪；不過，他也提醒家長，孩子若有發燒超過41度、嘔吐、意識不清、抽搐與步態不穩等症狀，就盡快就醫。

顏俊宇日前在臉書發文說，自從快篩陽視同確診上路後，診所通報了不少病患，還好目前追蹤起來的小朋友都是輕症，只是狂燒2至3天，真的嚇壞不少家長。

顏俊宇透露，他替小朋友看診的時候也很緊張，因為真的不知道哪些人會重症、遇到腦炎，只能不斷叮嚀爸媽注意孩子是否有發燒超過41度、嘔吐、意識不清、抽搐與步態不穩等症狀。若有這樣的狀況一定要趕快送醫，有問題不確定也可以問他，因為身為基層診所醫師能做到的也只有這些了。

顏俊宇表示，除了新冠肺炎外，他也遇到其他不少讓孩子發高燒的原因。有孩子高燒4天，快篩多次卻都陰性，看了發現孩子的牙齦腫脹、有小膿皰，才發現原來是皰疹性齒齦炎在作怪；也有寶寶高燒3至4天都不退，但沒有其他症狀，快篩也一直陰性，檢查才發現身體上有疹子，應該是玫瑰疹。

顏俊宇也說，前陣子剛好天天都下雨，空氣中黴菌與家中塵瞞的濃度可能上升，門診也遇到很多過敏性鼻炎與異味性皮膚炎爆發的小孩來報到。

顏俊宇感嘆地說，因為新冠疫情的緣故，上課與停課反覆發生好多次，一眨眼孩子就要畢業了，希望台灣可以趕快挺過這疫情，讓大家可以恢復正常的生活啊！