台中一名王姓男子與女友小雅（化名）至洪姓好友開的快炒店聚餐，他因有事先離席，小雅酒後則在房內睡覺，未料，洪男竟趁隙性侵，讓王男氣得砸店，而遭警方帶回。案經上訴，台中高分院認洪男已與被害人和解，依強制性交罪，改判3年2月徒刑。

判決書指出，王男與洪男為好兄弟，而2020年12月間凌晨王男帶女友小雅至洪男開的熱炒店吃飯，幾杯黃湯下肚後，小雅因酒勁上來而在房間內睡覺，王男則有事先行離開，未料，洪男竟趁隙跨坐在小雅身上，強行粗暴的的性侵得逞，小雅半夢半醒之際，崩潰哭喊「不要」，還在洪男的腿上抓出3公分的傷痕。

洪男見小雅不停哭泣才罷手，小雅湊巧接到王男打來的電話才趕緊告知其遭性侵，後來王男氣憤之下，叫來友人等3人助陣砸毀洪男的店舖，雙方全被警方帶回處理，後王男等3人涉妨害秩序一案獲不起訴，洪男則依違反妨害性自主罪遭起訴。

一審台中地院審理，法官勘驗小雅的證詞，小雅控訴，洪男對他上下其手時，原以為是男友，發現不是時便立刻反抗，法官認定洪男不尊重被害人性自權，依強制性交罪，判3年6月徒刑，案經上訴二審，台中高分院法官考量洪男已與被害人成立調解，且賠償20萬元，故撤銷原判，改判3年2月。可上訴。

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