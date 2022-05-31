知名YouTuber蕾菈（Lyla）擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，加上她還是「反骨男孩」成員，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛。而去年她認愛DJ湯宇後，今年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，婚後也開始享受一家三口的幸福生活，並經常不吝嗇在社群媒體上互動、曬恩愛，而近日蕾菈也透露自己準備拆掉之前裝的避孕器，吸引網友們熱烈討論。

蕾菈近日在個人IG的限時動態上，曬出一段她前往婦產科診所自拍的影片，並提醒網友「避孕器是3～5年就要替換喔」，接著透露近期一直感覺到下腹部悶悶的，月經又一直滴滴答答，猜想會不會是避孕器放太久的緣故，所以才到婦產科檢查，另外加碼表示「來檢查順便....拆掉（避孕器）」疑似打算與老公湯宇再生一個小寶寶。

而貼文公開2個小時後，蕾菈又再度PO出短片表示「結果（避孕器）拆不到」，因為醫生找不到線，因此要蕾菈下個月經期快走時再到診所拆一次，但蕾菈也透露拆避孕器的感想，坦言「拆的過程真的好不舒服」沒想到下個月還要再經歷一次，讓她忍不住痛苦直言「發瘋」。

據了解，蕾菈曾在2020年時於個人頻道上公開自己裝了「女性避孕器」，透露自己想裝的最大原因就是「不想生小孩了」，也為了之後如果交男朋友可以避免無法預料的意外，而且相較於吃避孕藥、戴保險套、節育這三種方式，女性避孕器有高達99%的避孕功能，副作用也相對低，對女生來說是不錯的選擇。不過現在她與老公感情甜蜜，似乎也打算再為女兒添個手足陪伴。