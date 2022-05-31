台股27日超級股東會，多家重量級公司如聯電、中華電、陽明、永豐金等121家選在這天「黃道吉日」登場，聚焦最新營運展望和股息分配等。這次中華電股東會長近10小時才落幕，雖沒打破2016年長達14小時49分鐘紀錄，但馬拉松式股東會，令不少網友大驚，「問這麼久股價也不會動阿」、「這股東大會有夠血汗」、「中場有便當可以吃嗎」。

中華電27日股東會，歷時9.5個小時，從上午9時到晚間約6:30分才結束，出席股數共6,234,164,411股，占中華電信總發行股份之80.36%，通過配發現金股利每股4.608元，配發金額合計357億4631萬3679元。

據ETtoday報導，由於中華電信股東會小股東眾多，大部分發言都是員工股東，因此時間較長，像是去年的股東會就長達10小時。今年因疫情和天候影響，許多南部小股東沒有北上，因此時間較去年縮短。

中華電股東會往年鏖戰逾10小時是家常便飯，2016年股東會甚至高達14小時49分鐘、逼近15小時，2019年則耗時13小時33分，而2017年股東會只開7小時34分鐘，算是近年來最短的一次。

通常上市櫃公司股東會開1、2小時就結束，像中華電這種動輒10小時以上實屬罕見，連PTT網友也直呼傻眼，紛紛留言表示「就4塊現金股利而已，開那麼久也不會變5元」、「下次給麥克風前要先檢查APP有沒10張」、「比較金區獎..麥克風沒有聲音」、「台上那排怎麼坐得住....對了這股東會該不會有附餐飲吧？」、「這間公司賺的這十幾年都一樣阿 開什麼辛酸會阿」。

但也有人持不同看法，「員工只有在這時可以好好質詢高層」、「國營轉民營典範，中華一直走在前面 現在中華的目標就是市占過半」、「給小股東發言很不錯啊」、「中華電信擁有約400公頃土地(約120萬坪)，且不少皆位於車站、商業精華區」、「應該問 什麼時候要活化資產一下」。

另一位網友表示，今年去聯電股東會領角落生物袋子，想說9點開始，應該開個2小時正常吧，哪知10點到達已經開完在收攤了，還好有換到、還好有提早出門。自嘲第一次去現場的菜鳥，以為股東會都很快，沒想到中華電股東很有耐心，真是兩種世界。