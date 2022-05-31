臉書網友留言。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，引發眾怒，更掀起各界聲援活動。總統蔡英文28日臉書文章遭大批媒體人、政治人物與網友灌爆，留言「很多孩子都走了」；30日關於「兒童疫苗今天再度到貨」的發文又遭灌爆，大批網友氣憤質問：「1億劑快篩在哪？」

蔡英文昨日（30）晚間6時27分在臉書發文表示「兒童疫苗今天再度到貨」，內文指出，她知道家長都很擔心家裡的小孩有染疫的狀況，為了和家長共同守護孩子的健康，政府持續透過相關措施，強化兒童防疫量能。

蔡英文進一步指出，當天輝瑞兒童疫苗已到貨33.12萬劑，累積到至今共有110.88萬劑。目前，台灣5-11歲的小朋友有99萬符合接種對象，所以疫苗數量相當充足。

此文發出後僅14小時即湧入超過6300則留言，網友紛紛回應：「1億劑快篩在哪？」「一億劑快篩在哪裡？總共到貨多少？明天是五月最後一天了」、「那個一億劑快篩呢？明天5月底了⋯⋯」「謝謝，EE劑呢？」「我們的孩子在對抗病毒，你們全黨忙著拯救貪腐！ 海角七億感謝你……」「很多孩子走了，妳的看法是？」