連兩場東區冠軍賽的最後兩分鐘裁判報告，都顯示出裁判尺度的偏袒方向！NBA官方31日公布東區冠軍賽G7的最後兩分鐘裁判報告，結果出現兩次誤判，且都對熱火有利，可惜就算有這兩次誤判，還是改變不了熱火遭到淘汰出局命運。

根據G7最後兩分鐘裁判報告，第1次誤判發生在比賽還剩1分07秒，熱火後衛羅瑞在後場接獲隊友傳球，明顯先走步才開始運球，裁判卻當作沒看到，也讓羅瑞一個人運球切入到禁區上籃放進兩分，幫助熱火把比數追成93比98局面。

第2次誤判則在最後23.7秒出現，當時塞爾提克進攻，只見熱火前鋒吉米巴特勒從頭到尾都站在禁區內防守，應該是防守三秒違例，塞爾提克沒獲罰球1次機會也就算了，還被吉米巴特勒抓下防守籃板，幸虧接下來他的超前三分球沒進。

儘管這場東區冠軍賽G7打到讀秒階段相當緊張刺激，可是假如裁判把這兩次誤判吹了出來，恐怕熱火早就喪失任何可以追上或超前機會，只是比起G6最後兩分鐘發生6次誤判，其中4次對熱火有利，來到G7裁判很明顯「客氣」多了。