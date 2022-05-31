感染新冠竟被開除！大陸1名網紅「我是小妖怪」，在烏克蘭讀研究所染上新冠，回大陸後在某機構任職俄語老師，即使她已做了5、60次核酸陰性，未料，公司獲知她有新冠病史紀錄後竟直接開除。使她崩潰暴哭，並替自己感到憤恨不平，為此，她也怒斥社會對新冠康復者不友善：「戰勝病毒還要被當成病毒孤立」。

大陸網紅小妖怪29日在微博表示，從未預料會因曾確診新冠被開除，她自述被離職心情，一邊流著淚，一邊擔心永遠不能做教育；小妖怪坦言，她在當下的內心相當失敗受挫，明明身體已經痊癒，甚至做了50、60次核酸，結果皆呈現陰性反應。因此，她沉痛控訴這個社會對新冠康復者不諒解。

在微博擁有62萬粉絲的小妖怪說，在投入教育行業前，已經營影片自媒體有成，粉絲很喜愛她分享留烏生活，即使殘酷被開除依然有退路可走，她自認是既倒楣又幸運；值得一提的是，她談到社會有人因新冠失去工作，後續再也找不到工作，甚至受到排擠和歧視，盼望大家對新冠康復者多些寬容和理解。

網友眼見她遭遇歧視，同情說道：「這是歧視吧，學校憑什麼辭退妳」、「這不就是歧視新冠康復者嗎？」、「這情況好像不是首例，真的太離譜！」、「小妖怪在自媒體還有熱度，其他人真就沒辦法了」、「加油我們支持妳啊」、「不怪妳啊，我們支持妳維權」、「有點離譜妳上微博熱搜了耶」所有人都氣憤替她抱不平。