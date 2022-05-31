NBA總冠軍賽確定由金州勇士對決綠衫軍塞爾提克，將於台灣時間本周五上午開打，球迷、媒體都引領期盼，賭盤莊家同樣摩拳擦掌。美國FOX Bet看好勇士6場勝出，分析今年的總冠軍賽戲碼有3大關鍵：球員的疲勞，主場優勢，以及柯瑞（Stephen Curry）的表現。

在東區準決賽、決賽接連苦戰7場才勝出的塞爾提克，球員的疲勞度肯定比較高，勇士只用5戰就擊退獨行俠，比塞爾提克多休息3天。由於例行賽戰績是勇士較佳，所以勇士取得主場優勢，採用2-2-1-1-1主場賽制，前兩戰是勇士主場，接下來兩戰是塞爾提克。今年季後賽，勇士主場戰績是完美的9勝0敗。最後還得看勇士主將柯瑞的發揮，外界認為他拿過3座總冠軍，再1座就可追平詹姆斯（LeBron James），並且柯瑞還沒拿過總冠軍賽MVP，可以期待他展現特別旺盛的鬥志。

另外美媒CBS提出塞爾提克也有3個獲勝關鍵，第一是他們的交換防守相當靈活（switching），正適合用來對付以傳導為進攻手段的勇士。其次是柯瑞較不擅長防守。前一輪獨行俠東契奇（Luka Doncic）多次以擋拆攻擊柯瑞，被柯瑞用障礙防守（Hedge）成功反制，這招對塞爾提克未必有效，因為塞爾提克的攻擊手更多，障礙防守拖延的幾秒可能就被他們再次突破。其三是塞爾提克沒有明顯防守較弱的球員，也可排出體型較大的防守陣容，他們因此成功阻擋了強悍的公鹿和熱火。