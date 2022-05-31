熱播韓劇《我們的藍調時光》因為寫實深刻的劇情而大受歡迎，從中可以看到不同社會階層的辛苦和掙扎。在劇中出現許多大咖演員，每集聚焦的角色也都不相同。由韓志旼飾演的英玉背景神秘，直到近幾集才公開身世。英玉父母雙亡，和姐姐相依為命。近期官方正式公開了她的雙胞姐姐，由唐氏症演員鄭恩惠飾演，為韓劇史上第一位唐氏症演員。

▲「我們的藍調時光」位居網路溫度計的韓劇網路口碑第4名。

在28日，《我們的藍調時光》播出了韓志旼在劇中飾演的英玉，與其雙胞胎姐姐的背景。英玉父母雙亡，留下患有唐氏症雙胞胎姐姐英希與她相依為命。需要負擔家計的英玉，不得已只好將無暇照顧的姐姐送到相關單位。甚至為了讓姐姐不要太依戀自己，而刻意對她冷淡，因此姐妹兩人的感情產生嫌隙。

劇中英玉因為生計迫不得已，曾動念想放棄英希，因而讓英希心痛對她哭吼，讓眾人印象深刻，在預告片時就引起許多關注。飾演英希的演員鄭恩惠本身為唐氏症患者，除了演員的身分外同時也是一位畫家，同時也有經營YouTube頻道，曾主演過電影《你的臉龐》，是一位在南韓演藝圈中相當活躍的唐氏症演員。畫作溫暖人心 深刻姐妹情逼哭眾人《我們的藍調時光》中，英希和演員鄭恩惠本身一樣，也喜歡畫畫。在第15集的結尾處，英玉送走姐姐英希後，看見屋內掛滿了畫。英希畫出了村莊裡所有的人，以及各年齡階段的英玉，畫上還寫了「姐姐英希愛妹妹英玉」，房間裡掛滿一幅幅畫的場景，讓英玉不禁潸然淚下，而這一幕也逼哭了許多觀眾。

在劇中出現的那些畫作，其實都是出自演員鄭恩惠之手。看得出來每一幅畫都相當用心，感受得到溫暖的氛圍，就像是英希真實存在著，並且畫出它們一樣。戲內戲外完美的呼應，也讓感人的劇情顯得更加深刻。

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