比起需要安裝電視和線路才能收看的第四台，不受載具限制、走到哪看到哪的影音串流平台已經成為年輕人日常娛樂的主流，其中串流平台龍頭Netflix更是現代人的首選之一。尤其Netflix影集中有許多都是原創作品，品質精良且獨家，加上月月更新內容，成為吸引用戶的一大優點！

週週有新片！電影經典《教父》 Netflix也看得到

你也喜歡在生活閒暇之餘找部好電影、好影集，調劑一下被工作和生活壓力壓榨的心靈嗎？Netflix每個月都會更新片單，雖然有部分經典好片會面臨下架命運，但也有許多讓觀眾引頸其配的新作品。

Netflix29日在官方IG釋出6月的上架新片單，包含經典電影《教父》、《班傑明的奇幻旅程》、由「雷神」克里斯・漢斯沃主演的小說改編電影《蜘蛛頭監獄》。

６月Netflix影集片單超強！韓版《紙房子》、《雨傘學院３》未演先轟動

除了週週有新電影能看，6月份即將上架的Netflix影集更是引發網友熱議。位居《網路溫度計》歐美劇口碑排行榜第2名的《雨傘學院》終於迎來第3季，片單一公開隨即在網路上造成轟動。

▲雨傘學院位於網路溫度計歐美劇口碑排行榜第2名。

另外，曾寫下「Netflix史上最多觀看紀錄」的非英語影集的《紙房子》，位居《網路溫度計》歐美劇口碑排行榜第6名，西班牙原版在推出第5季後劃下句點，本次推出《紙房子：韓國篇》召集強大的製作及卡司陣容，由《魷魚遊戲》朴海秀飾演「柏林」、電影《原罪犯》劉智泰飾演貫「教授」，百想影后全鐘瑞飾演「東京」，超華麗的演員卡司讓影迷們相當期待，也順利帶動話題熱潮。

▲紙房子位於網路溫度計歐美劇口碑排行榜第6名。

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