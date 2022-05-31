本土疫情持續燒，醫院人力吃緊，對此，新北市板橋區亞東醫院開職缺，誠徵康復者來照顧確診者的生活起居，每天工作12小時可領7500元，換算時薪等於625元，驚人薪水引起網友討論，不少打工仔超心動，名額一下子就被搶光光，許多人打電話過去以後，都獲得已經額滿了的回覆。

一名網友日前在臉書社團《長期照顧服務從業人員工作資源平台》分享，亞東醫院專責病房人員招募照顧確診病患生活的工作人員，應徵者不需有醫療背景，只要65歲以下曾打過3劑疫苗，確診並康複的人皆符合資格。工作時間即起至七月底，每天上午8點至晚上8點，每天工作12小時、薪水7500元，換算下來，每個小時的薪水625元。

該網友表示，現在很多居服員或看護可能都確診過了，但上工可能還是會收到異樣的眼光，因此這個職缺提供給這些人參考。不過，聽說亞東醫院已經額滿了，但大家可以去找別家醫院的專責病房問看看，聽說行情大概是8小時5000元、12小時7500元。

貼文引起網友熱議，「打電話過去都沒人接，感覺滿了」、「感覺應該都滿了！等到我們知道消息都額滿了」、「好想去，我護理系畢業，但只打過三劑，少了確診後康復這點」、「這時候突然很羨慕有確診過的」、「打電話去問結果已經額滿」、「不用問了，已經額滿了」、「太多人打電話了」。