郭彥均26日發文談及「很多小孩都走了」，引發各界熱議，不少網友回嗆「哪間醫院」。接著前議員王浩宇提報CDC查證，然後行政院長蘇貞昌表示要對於假訊息要「究責查辦」。另外，台北市長柯文哲則聲援郭彥均，並在臉書發文「今天你不說話，明天你說不了」，一連串的發言、留言，意外引起網路、民間和政界不少人接力喊話、回話，而郭彥均事件引發的相關討論話題、熱議詞句有哪些呢？

「很多孩子走了」討論度衝第1名！郭彥均事件引發的相關熱議詞句

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/05/26～2022/05/30）統計調查，郭彥均事件引發的相關熱議詞句，網路聲量最高的是「很多孩子走了」。最一開始郭彥均提及這件事後，不少人對這句話大做文章，因為郭彥均並沒有提到是哪間醫院，有網友質疑是假訊息，就連藝人好友們力挺郭彥均也遭出征，挨酸「中共同路人」。

「假訊息、究責查辦」討論度居第2、第3 皆與蘇貞昌發言有關

網路聲量第2名為「究責查辦 」。針對郭彥均的言論，行政院長蘇貞昌說，這種不實謠言內容近似，有相近團體明顯操作的痕跡，會加以究責法辦。此外，陳時中也表示若違法最重將罰300萬元，但有不少網友怒批這樣是箝制言論自由。

網路聲量第3名是「假訊息、不實謠言」。蘇貞昌抨擊郭彥均發文是「不實謠言」，對辛苦的防疫工作不尊重，同時也希望國人不要相信「假訊息」，不要亂傳未經查證的訊息。很多網友們其實也都認同不要散播假訊息，但也有網友提出質疑，並且在蘇貞昌相關新聞底下留言回嗆，「疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎指郭台銘花60億元，買快過期BNT疫苗不是假訊息？」

網路聲量第4名是「哪一間醫院」。郭彥均貼文掀起熱議，前議員王浩宇表示要提報給中央疫情指揮中心，調查是哪家醫院。另外，也有不少網友也紛紛要求說出是哪家醫院，面對眾多網友不同聲音，最後郭彥均選擇刪文道歉，引發各界譁然，而「哪一間醫院」也成為這波事件中的其中一句熱議話。

多人力挺郭彥均 ！「堵不住我的嘴、事實不會因爲沒有聲音而消失」

網路聲量第5名是「堵不住我的嘴」。眾多網友不滿郭彥均被蘇貞昌說要究責，認為剝奪言論自由，因此聲援郭彥均灌爆總統蔡英文臉書，怒轟「堵得住一個郭彥均的嘴，你堵不住我的嘴」。就在同時一間，藝人黃子佼28日在IG上傳一張總統蔡英文祝福女兒出生的賀卡，也被資深媒體人羅友志酸，「子佼生一個孩子，總統親筆寫信，子民走10個孩子，總統法辦百姓。」

網路聲量第6名是「今天你不說話，明天你說不了話 」。台北市長柯文哲發文表示，他看不出郭彥均PO文有那裡煽動、造假，因此發文力挺，並表示「一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失」，柯文哲更註明「今天你不說話明天你說不了話」，再度掀起相關討論度。

國民黨多人出面聲援 6立委跑去自首

網路聲量第7名是「要辦一起辦」。在郭彥均事件中，除了網友、網紅，不少國民黨政治人物也都聲援郭彥均，國民黨主席朱立倫表示：「講真話要法辦那連我也法辦。」另外，週末有多位國民黨議員參選人主動到刑事局投案，主張「守護台灣言論自由的環境」。除此之外，國民黨立法院黨團有6立委也跑去自首，還有律師表達願出任義務律師。

網路聲量第8名是「走多少孩子才算多」。不少網友力挺郭彥均發問，網路上掀起一股「倒是想問問出征的人們，到底要失去幾個孩子，才能叫『很多』？」的討論度；台北市議員游淑慧也質問，「多少個孩子才算多？未來還會走多少孩子？可以承諾，不會再失去任何一個孩子了嗎？」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」