好不容易存下頭期款，打算開始看房買房的你，究竟是要找代銷公司、房仲還是屋主買呢？都是賣房子，但這三者差異是什麼？買房前事先了解清楚這些專有名詞，才不怕成為冤大頭！

一、什麼是代銷？

通常建商在準備蓋房子時，不管是預售還是先建後售，有些建商除了會自行販賣外，也會委託他人協助一條龍銷售，這就叫做「代銷」。基本上同一時間內，建商只會委託一家代銷處理，而最常見的銷售模式是「包銷」。

也就是建商委託的建案，從廣告宣傳到銷售，代銷都得全包下來負責，比如 NP（報紙廣告）、TVC（電視廣告）、社群經營，甚至線下公車車體、捷運燈箱、大樓帆布廣告等，在廣告宣傳上必須通包。另外，像是規劃樣品屋、接待中心、模型等，關於如何讓建案更好銷售出去，也都是代銷要處理。

二、什麼是房仲？

基本上成屋的市佔率還是大於預售屋，而這些散戶的市場，屋主需要有人來幫忙他曝光物件，而買房者希望有人來協助他整合物件資訊，這時候作為買方與屋主之間橋樑的，就是「房屋仲介」，簡稱房仲。

房仲會以第三方公正的立場，提供屋主與買方專業的建議，比如說彼此的需求是什麼？雙方的權利該怎麼確保？後續的買賣文書處理等怎麼做？這些房仲都會協助處理，幫助買賣雙方順利完成交易。

三、什麼是屋主自售？

就是屋主的房子是自行販售，沒有透過房仲來進行買賣交易，買方可以直接出價跟屋主談，不過議價空間相對比較死，而買方雖然可以節省房仲的仲介費，但事前的功課必須做足，才不會被惡意詐騙，比如說房子可能偷偷有被二貸、屋況有狀況被隱瞞等。

畢竟房仲在買賣過程協助彼此注意很多細節，也從中代為處理許多業務，若沒有做好準備，就毅然與屋主自行交易，其實很容易產生問題，因此建議民眾如果還是不想透過房仲進行購屋，那最好找專業且值得信賴的代書，為你處理合約簽定相關的服務，會比較保險。

不管是透過什麼管道購屋，都要多方比較、做足功課，避免陷入民眾廣告騙很大或話術框很大的陷阱裡；基本上針對房地產保持一個概念：「代銷是賣預售屋；房仲則是賣中古屋」，大致就能輕易劃分這些通路的屬性。

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