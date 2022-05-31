家中使用率極高的冷氣機、洗衣機、抽油煙機，你們都多久清洗一次？別老是等到過年大掃除才想到要清理，尤其這些內部容易卡垢、藏汙的家電，更應該定時清潔，今天就來告訴你，怎麼判斷這三機（冷氣機、洗衣機、抽油煙機）該找人來處理了。

一、冷氣機

夏天是使用冷氣機的高峰，但冷氣機可不是清潔濾網就叫打掃完，由於吹冷氣的過程，空氣中的灰塵、棉絮、毛屑等，也會同時被吸入冷氣機裡，再加上台灣天氣偏潮濕，因此很容易讓冷氣機內部發霉，導致居家夏天都在吹充滿黴菌的冷氣。

那冷氣機何時該清理？信義居家嚴選廠商好師傅表示，最明顯的第一個徵兆為冷氣出風產生異味，代表冷氣裡的汙垢已經累積到產生堵塞，又因內部的潮氣一直存在，長期下就會產生黴菌，黴味也就因此產生，是一大警訊。

此外，像是風量變小、冷氣持續不冷，也可能是因為有髒汙卡住而導致，若掛機、拆機清洗完還是不冷，建議可以檢查室外機，辨別是否為冷媒外漏。還有像電費異常、冷氣滴水，都有可能是因為冷氣太髒，一定要找洗冷氣師傅來清潔檢測！

最後信義居家嚴選廠商好師傅也提醒民眾，冷氣機清洗前後效能檢測最高可相差攝氏3度，因此若是發現以上5個徵兆，可找專業冷氣清潔廠商來清潔，發揮最大效能，另外，吹冷氣要關前，最好將冷氣機轉送風，不然溫度升高後，內部很容易有積水，就會再產生發霉。

●家電清潔健檢提醒

1.冷氣出風產生異味

2.風量變小

3.冷氣不冷

4.電費異常

5.冷氣滴水

二、洗衣機

洗衣機應該是家裡使用率最高的家電，大家庭基本上天天使用，若沒有定時清理，內藏的汙垢很有可能比馬桶還髒！由於洗衣機內筒與外壁很容易卡未溶解的洗衣粉、衣服棉絮、灰塵毛屑等，時間一久，衣服很有可能就會越洗越髒。

民眾若發現衣服脫水完，疑似沾黏小黑點，像海苔或柴魚片般，又或者衣服有異味出現，基本上就是在提醒你，該好好拆機清洗洗衣機了。

●家電清潔健檢提醒

1.發現衣服沾黏殘屑

2.衣服脫水後有異味

三、抽油煙機

家裡若是長期有在開伙的人，抽油煙機一定要定時清潔，否則那陳年油垢清洗起來，絕對會是你們大掃除的惡夢！清理抽油煙機除了針對濾網、集油槽外，像主機台、風扇也要注意，這些都是油垢容易堆積的地方，倘若民眾發現抽油煙機開始有漏油、風扇效率低，甚至外殼已經肉眼可見厚油垢出現，就會建議盡快找專家來處理。

●家電清潔健檢提醒

1.接縫出現漏油

2.風扇效率變差

3.油垢已肉眼可見

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