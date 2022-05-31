育才的最後一哩路

隨著時代進步，人類對自然資源的利用越來越甚，追求「永續發展」已是大家耳熟能詳的概念與共識，而為了因應這項全球目標，各大企業紛紛設立了相關部門，落實企業ESG（環境保護、社會責任、公司治理）指標。

不僅企業為此努力，成為永續發展領頭羊，作為「育才的最後一哩路」，各大專院校也積極將永續發展融入課程設計之中，培育出符合社會趨勢需求的人才。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，看看臺灣十大倡議永續教育的大學有哪些？

NO.１中國文化大學

歷史悠久且重視USR（大學社會責任）的文化大學，師資、圖書、選課等資源都十分豐富，除了建制跨領域專長12學分必修課，讓學生可以透過選修跨域課程培養多元專業；也成立以永續創新為教學目標的菁英書院「曉峰學苑」，打造有創新力和跨域力的π型人才。

不僅如此，文化大學最近更成立第14個學院——「永續創新學院」，以培育社會趨勢所需之永續人才為目標，將SDGs和ESG等永續發展概念放進課程中，教導學生理解各項永續指標，並學會應用、推廣等技能，成為學用合一的「跨域整合」永續專業人才，增進未來銜接職場的競爭力，也期許學生可以扛起企業永續轉型的重責。

另外，深耕終身學習多年的文化大學推廣教育部也推出多項永續主題的進修課程，包括ESG永續規畫師認證、永續發展碳管理證照培訓、ESG人力必備科技力與數位技能等課程，為企業需要的永續人才培力。

NO.２臺灣大學

臺灣大學推廣進修學院成立「企業永續發展與管理研習專班」，課程綜觀國內外ESG發展的趨勢脈絡，為學生介紹ESG內涵及相關準則、規範與知識架構，並剖析企業落實ESG的創新策略，提供學生行動指引。其中像是「全球永續規則起源與發展 」以及「國內外永續發展現況與趨勢」課程，著重教學全球 ESG內涵、準則與指標，並解析其發展趨勢，都能讓學生對於永續推廣能有更深入的了解。

NO.３成功大學

在全球關注度日漸提升的情況下，CSR（企業社會責任)、ESG、SDGs等早已成為企業、投資人及社會大眾無法迴避的重要課題，成功大學財金所也特別開設「永續發展與ESG投資」課程。透過工作坊以及主題演講方式，和學生共同探討企業在追求永續發展的過程中，會遇到哪些環境、社會以及公司治理等3大面向的問題？並進一步將永續發展概念，結合財金專業知識，讓學生在課程中培養多元跨域能力

NO.４清華大學

清華是國內第一所設立「永續長」的大學，每一個教學及行政單位均設永續長。並由全校26位各級永續長，組成永續發展委員會。在推動永續教育的部分，清華大學部共開設了517門相關課程，研究所則有216門，一共佔全校課程比例13%。除了教學研究表現突出外，清華大學對於永續發展的推廣也落實在校園生活中，並於今（2022）年榮獲國際高教永續促進協會舉辦的STARS大學永續評比金質標章，成為全亞洲第一所獲得金獎肯定的大學。

NO.５長榮大學

長榮大學「永續發展國際學位學程」以全英語授課、招募來自世界各地的學生，讓學生組成走向多元、國際化，更突破以傳統教師講課為主的教學常態，改用行動學習(action learning)做為主要教育模式，採取大量的行動實作和實地參訪等活動式課程，讓「從做中學」不再淪為口號。其中，透過「環境永續發展」與「社會永續發展」兩門課，讓學生了解聯合國17項永續發展目標，並藉由行動方案的設計與執行，累積學子們對永續議題的操作經驗。

NO.６陽明交通大學

於2021年由陽明大學與交通大學合併而成的陽明交通大學，有19個永續發展相關學生組織，以及超過2,000門永續發展相關課程，期盼結合兩校之強項，在後疫情時代中，為社會能源轉型、環境保護與永續經營貢獻己力。透過永續發展課程，強化學生們對議題的認知，並將此轉化為就業競爭力，再進而將ESG融入企業日常營運中、提昇企業在ESG上的表現。

No.７政治大學

入選2022年亞洲區大學第90名的政治大學，致力於國際化與多元文化環境下，培養出具備嶄新國際視野的社會人才，對於永續議題相當看重。有鑒於金融弊案、環境問題與全球化等重要議題對於社會的影響，政大商學院碩士班設置「信義書院」，與企業合作開設「企業社會責任與倫理」課程，設計企業社會責任、企業倫理與企業永續相關課堂與講座，讓這些未來企業領導人才與專業經理人，從校園開始培育企業倫理思維。

No.８中山大學

永續發展是全球社會中，不分領域的共同趨勢，也是各界展望未來的共同目標之一。中山大學連結校內7大學院的專業知識，對接聯合國SDGs永續發展目標，透過「海洋教研守望」、「社會議題關懷」、「南方文化創造」、「產業經濟推動」、「地方治理協力」等5大主軸。推展大學社會責任。同時規劃「中山永續月」活動，舉辦系列展覽、生活節、論壇講座與課程工作坊，將永續發展推廣為全校運動。

No.９海洋大學

海洋大學有許多海洋環境、生物資源、如海洋工程、環境工程等永續發展的重點產業科系，因此在課程設計上也與永續發展息息相關，讓學生從大學端開始就建立起CSR觀念。致力於促進學校和社會共生共榮的海洋大學，「永續城鄉」、「責任消費及生產」、「保育海洋生態」等課程規劃，也都對應了SDGs中的多項指標，在執行USR計畫同時，也積極兼顧CSR教育。

O.10 中興大學

「大學生永續行動培力課程」是中興大學校內首度跨領域教師和學生自發、自主性的校園永續發展探究課程專案，結合師生力量並根據聯合國永續發展目標，探查校園內的相關問題或情況，思索可能的解決方案。這項結合知識力與行動力的課程，不僅增進學生對SDGs行動的研究力，同時促進跨學科學生們之間的合作，更能藉此計畫提升校園內的永續發展性，對增添未來職場競爭力也頗有益處。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年5月20日至2022年5月19日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『有推出「永續課程」的大學』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。