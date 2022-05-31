女星李妍憬(原名李妍瑾)日前向有「網紅推手」封號的AV導演圤智雨喊話：「如果當A片女優的話，戲引子圤智雨你要不要拍我？」，隨即引發粉絲暴動，而不久後圤智雨也回應，如果李妍憬要當女優的話，他當然願意拍，但也點出兩大現實問題，昨天下午(5/30)她再度po文，揭開了之所以喊話自願拍AV的理由，並直言要拍早就拍了，「只是我開價可能真的沒人負擔的起」。

李妍憬喊話要拍AV，圤智雨雖欣然同意願意執導，但也點出兩大非常現實的問題，首先就是推斷李妍憬片酬肯定不低，「誰出得起妳的片酬？」，再來是得找誰擔任男優重責？還笑稱：「還是看要不要來競標一下，起標價10萬起」，而有網友嫌棄李妍憬年紀太大，圤智雨持反對意見，幫她說話：「37歲而已呀！」。

對於圤智雨的答覆，昨天李妍憬很快再度po文，表示自己好像一直被激，而其實她要拍的話早就拍了，只是「我開價可能真的沒人負擔的起」，直呼圤智雨真的很煩，「竟然回我你拍只有我能當男主」，調侃圤智雨先前才說她是女神變豬神，難不成連番給軟釘子，其實是不捨得她下海拍片？

李妍憬也接露自己自願下海拍AV的原因，「覺得台灣AV產業真的挺慘的，與其說拍，還不如去現場看心酸過程」，還表示聽完導演圤智雨的「後遺症」，覺得自己還是好好賣衣服、多拍點照片就好，笑呼如果真要她賣身，那必須得是天價，「因為我很愛面子，所以拍了我就不會在華人區塊過生活，打這個賭主要就是知道資金不足，這樣懂了吧⋯」，再度強調這些想法，真的只是在了解AV產業後，覺得相當不容易而已。