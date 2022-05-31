新華社5月31日報導，中國國務委員兼外長王毅5月30日與斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬共同主持第二次中國—太平洋島國外長會。會後，中方發布《中國關於同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件》指出，中國和太平洋島國同為開發中國家，在維護亞太地區和平穩定、促進國際公平正義、推動實現可持續韌性發展等方面擁有廣泛共同利益。中方將堅定不移深化同太平洋島國相互尊重、共同發展的全面戰略夥伴關係，推動構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。

王毅會上宣布，中方將持續打造減貧、氣變、防災、農業、菌草中心等6個新合作平台。年內舉行第二屆中國—太平洋島國農業部長會議。舉辦中國—大洋洲及南太地區國際貿易數位博覽會。

王毅強調，中方願繼續本著相互尊重的基本原則，朝著共同發展的根本目標，政治上加強溝通、發展上攜手並進、抗疫上鼎力相助、氣變上率先行動、人文上交流互鑒、國際上團結協作，推動雙方關係行穩致遠，結出更多碩果。

大陸外交部網站發布《中國關於同太平洋島國相互尊重、共同發展的立場文件》表示，自20世紀70年代建立外交關係以來，中國同島國關係蓬勃開發 ，交流合作不斷拓展，涵蓋了貿易投資、海洋環境、防災減災、減貧扶貧、醫療衛生等20多個領域。中國在島國實施了近500個成套專案、技術援助、物資援助和優惠貸款專案，幫助島國建設了道路、橋梁、碼頭、醫院、學校、體育館等重要基礎設施，為島國培養各類人才約1萬人次。中國已向8個建交島國派出醫療隊，惠及數十萬島國民眾。

中國同10個建交島國均簽署了共建「一帶一路」合作諒解備忘錄。1992年至2021年，中國同建交島國貿易額年均增長13％，擴大了30多倍。疫情前，中國每年有近10萬遊客赴南太旅遊。新冠疫情暴發以來，中國向島國提供了多批次疫苗以及各類抗疫物資。中國和島國之間已結成22對友好省市。中方將堅定不移深化同太平洋島國相互尊重、共同開發 的全面戰略夥伴關係，推動構建更加緊密的中國—太平洋島國命運共同體。

鑒此，中方提出：堅持國家不分大小、強弱、貧富一律平等，宣導和平、開發 、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值等15個方面願景和設想。同時，中方尊重太平洋島國意願，尊重太平洋島國地區既有合作機制和安排，願在同島國友好協商基礎上落實相關願景，並推進定期舉行中國—太平洋島國外長會、任命中國政府太平洋島國事務特使等22項具體合作。