俄軍強攻烏東頓巴斯（Donbas）

根據周一出現的一份英國機密報告顯示，俄軍在烏克蘭折損超過3萬大軍之際，部隊可能瓦解。然而，俄羅斯總統普丁認為，這是為獲勝而值得付出的代價。

據《鏡報》（The Mirror）和《每日郵報》（Daily Mail）30日報導，這份新報告秘密分析了普丁殘酷入侵烏克蘭。報告指出，這折損對俄軍來說可能太慘重，而其他報告則說，俄軍的士氣很低落。俄烏開戰前，俄方在邊境集結超過10萬大軍，而烏克蘭武裝部隊最新估計顯示，自從俄羅斯2月24日侵略烏克蘭以來，已有多達30,350俄軍陣亡。

此外，隨著俄烏戰爭邁入第4個月，俄軍折損了包括坦克，還有機動砲兵武器系統等在內的數千軍車。新報告說，克宮官員試圖說服普丁，這場侵略是災難，但他仍認為，能在烏東頓巴斯（Donbas）地區獲得部分勝利。報告說，要是俄軍在該地區獲勝，將對基輔攻勢產生重大影響，但若失敗，很可能導致普丁垮台。

俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區大屠殺

俄軍進一步向烏東關鍵城市挺進，周一和基輔部隊巷戰，據基輔市長說，俄軍徹底毀了當地，迫使成千上萬人流離失所。軍事分析家周一說，這場戰鬥是克宮在和時間賽跑的一部分。他們說，莫斯科希望，能趁更多西方武器運抵，以加強烏克蘭的防禦力之前，能完成攻占頓巴斯區的任務。

此外，據這份機密報告說，俄軍尚未在頓巴斯取得速戰速決的決定性勝利，1天只能勉力推進1-2公里。報告指出，如今俄軍主要反覆透過昂貴的步兵攻勢，以獲得戰果，令人聯想起1945年，而不是2022年。