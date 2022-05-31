網紅「鳳梨」（吳泓逸）以台式幽默走紅，累積一票粉絲力挺，事業有成的他，感情路也走得相當順遂，與夜店DJ女友歐菈穩定交往，還不時曬甜蜜合照放閃，而他在去年年底買房搬新家，期間抽出許多時間打理，還和網友分享新家裝潢，不料30日突然公開嗆裝修公司是「毒瘤」，裝修2年卻頻頻出包，讓他火大狂轟對方。

鳳梨在30日限時動態中PO出多則與裝修公司的對話，起因是因為新家一間浴室的水龍頭壞了，他表示這個水龍頭才裝半年，影片當中洗手槽用寶特瓶支撐水龍頭，看起來一切正常，直到鳳梨把水龍頭拿開，水龍頭直接向前掉下，這讓鳳梨質疑裝修公司偷工減料，不過裝修公司卻表示「可能是螺絲鬆動或斷掉」、「一定是下方固定片掉落」，這種態度讓鳳梨氣炸「我現在就問你，請問你看到什麼螺絲？」，當初裝修水龍頭似乎只是用膠水黏上去，旁邊也沒有螺絲和螺絲孔，氣到鳳梨開罵：「你要不要考慮轉行？你可以不要在這一行繼續殘害一些無辜的消費者了嗎？」

對話中，裝修公司表示會請員工看一下，已經在叫貨了，直到鳳梨提出至少帶個臨時水龍頭來裝，裝修公司才叫員工帶臨時水龍頭過去；鳳梨大吐苦水：「我真的不是要特別去找你麻煩，一間房子搞了快兩年，沒有一個地方是一次過關的，都是出問題、拖延、隨便弄弄」，裝修一直出包重複循環，讓鳳梨實在忍不下去，控訴對方處理事情的態度非常敷衍。

鳳梨向裝修公司反映水龍頭整組壞掉的問題。（圖／鳳梨 吳泓逸Facebook）

鳳梨向裝修公司反映水龍頭整組壞掉的問題。（圖／鳳梨 吳泓逸Facebook）

鳳梨表示自己的新家裝修快2年卻一直出問題。（圖／鳳梨 吳泓逸Facebook）

鳳梨透露當初和裝修公司談裝潢房子的價錢是400萬，出了狀況裝修公司都推是承包商的問題，也搞不清楚狀況，反應房子有問題後對方也沒給明確的到府維修時間，讓鳳梨評價該公司是「裝修界毒瘤」。