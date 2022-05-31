蕭易恩推出首張數位EP《社畜三部曲》。（ONELEADER提供）

新人蕭易恩將推出首張數位EP《社畜三部曲》，30日推出第二波主打〈月光光心慌慌〉，探討薪資不高、不到月底就口袋空空的「月光族」心聲！蕭易恩出道前為了認真玩音樂曾在東區咖啡廳打工，很省吃儉用的他，居然有次去ATM提100原卻提不出來，驚覺戶口只剩33元的心慌往事，他苦笑說：「那個月剛好好幾個朋友生日、退伍，邀約較多，結果才邁入下旬就見底了！」幸好有麻吉借給他1、2000元度過難關，隔月領薪資馬上還給朋友。

蕭易恩感謝東家「萬力達娛樂」提攜他赴北京發展，公司每個月都支付他一筆薪資，讓北漂的他和台灣的家人都不用擔心他的生活費。在臺北與北京的兩地生活中，隱身在每個沒有人注意到的角落，他默默觀察著，把看見的、遇見的、聽到的、想像的、領悟的，都寫進了他的歌裡。當時在北京參加選秀比賽的他，時值中秋節前夕，蕭易恩靈機一動借「嫦娥視角」寫下〈月光光心慌慌〉，苦笑說：「嫦娥姐姐可能正在笑我，我的『月光』跟她的『月光』也未免差太多～我的『月光』很淒慘，她的『月光』很美。」博君一笑。