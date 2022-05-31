隨著「綠衫軍」塞爾提克驚險搶進總冠軍賽，先發大前鋒荷福德也成為史上首位打了141場季後賽才闖進總冠軍賽的球員，不過塞爾提克隨隊記者布萊恩羅伯31日爆料，不管總冠軍賽結局如何，塞爾提克下季都會續留荷福德，更把他下季薪水轉成全額保障。

布萊恩羅伯強調，原本因為塞爾提克闖進總冠軍賽，荷福德下個球季的薪水就上漲到1950萬美元，如果塞爾提克順利奪冠，那麼荷福德下季薪資可望變成2650萬美元，等同可以帶給荷福德在接下來的總冠軍賽，更多上場拚戰的動力或能量。

其實荷福德不僅總算嘗到生涯首次闖進總冠軍賽滋味，早在東區冠軍賽G6開打前一天，他的祖父不幸過世，但他並未選擇離隊奔喪，而是留下來繼續幫忙塞爾提克打完東區冠軍賽，甚至成功闖進總冠軍賽，這樣的拚戰精神確實讓人感動。

接下來最有可能打破荷福德這項不太光榮的史上打過最多場季後賽，卻沒闖進總冠軍賽場次紀錄的球員，應該是目前效力七六人的米爾沙普，他已經打過130場季後賽卻沒闖進總冠軍賽，然後可能是快艇明星前鋒保羅喬治，他的紀錄是108場。