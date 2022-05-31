1名女網友在《爆怨公社》發文，她在台中某居酒屋用餐，怎料打開醬油罐子一看後，嚇傻了，她從來沒看過發滿霉的蓋子，簡直就像大型黴菌場，向店家反應，對方也僅將醬油收走，用餐到一半和店員要一壺水，發現水壺底部都是青苔，讓原PO直呼好噁心，事後店家也緊急在臉書粉專道歉聲明。

居酒屋道歉聲明稿。（圖／截自居酒屋臉書）

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文，她到台中的居酒屋用餐，怎料打開醬油罐後，被眼前發霉的蓋子嚇傻，原PO表示，她第一次看到發霉能如此均勻，醬油蓋子就像黴菌培養場，讓她覺得超噁心，告知店家後，店員也僅將醬油收走，並無何表示。

原PO還說，餐點上到一半，店家都未提供任何茶水，向服務生反應才送上水壺，但她發現對方給的水壺非常髒，看似都未清洗過般，底部覆蓋一層青苔，讓她直呼整個用餐過程都讓人非常反胃。

文章曝光後，不少網友紛紛在下方留言：「看到都想吐了」、「我會立刻走人，噁爆了」、「天然發酵的醬油」、「長成這種程度絕不是一天兩頭的事，補醬油，補水時都沒發現嗎？這種裝瞎的程度真的有史以來最猛的了」、「這個要叫衛生局去查一下最快」、「真的很恐怖」。

對此店家也在今（31日）於臉書粉專發文澄清：「對於今天發生的事件我們深感抱歉 ，我們已經向當事人道歉以及表示誠意，且積極處理對於今天發生這件事情的客人做最大的補償，今後我們會更加強店內環境的清潔衛生並重點要求員工素質，及服務態度，避免在發生類似情形，也希望大家給我們改正的機會繼續更用心的去服務大家」。