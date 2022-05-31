超商龍頭7-ELEVEn的暢銷商品之一非咖啡莫屬，然而為了方便顧客拿取都會提供的咖啡提網，將在六月起陸續停止供應，消息一出讓不少騎機車的上班族哀嚎，「這樣騎車怎麼買？」

小7咖啡將不再提供咖啡提網，讓機車族哀嚎，以後怎麼拿咖啡。（翻攝自 爆廢公社）

一名網友日前在臉書「爆廢公社」PO出一張7-ELEVEn公告照片，「響應環保及環境友善，原先提供一入袋和兩入袋的咖啡提網，未來將不再供應」，但因為各分店都還有存貨，因此剩的咖啡提網將供應完為止，原PO提醒大家，「下次去超商看到店員，沒提供咖啡網袋，請不要在超商大小聲！」

小7將不再提供咖啡提網的消息引發網友熱議，紛紛留言：「感覺很不好，出外人怎麼攜帶？」、「這樣騎車怎麼買？」、「連這小小便民提網也要省，下次微波食品便當提網是不是也省了」；但也有人表示，其實用過的咖啡提網可以保存下來再次使用，「我機車裡面就擺了一個，用很久了，方便又不浪費」。

此外，還有一群人連小7有提供如此神物都不知道，以為是隱藏版，「從來不知道有這東西耶！我都是拿了就走，或自己帶提袋去」、「我從來沒拿過網袋」。