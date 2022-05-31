世界衛生組織（WHO）周一表示，現在斷定最近出現的猴痘感染病例是否將引爆全球大流行病仍為時過早，我們現在還有機會遏阻病例不斷增加，但這個機會可能稍縱即逝。

近來歐洲、北美和澳洲等非流行區的猴痘病例激增，令公衛專家感到不解，亦引發猴痘進入社區傳播的擔憂。

世衛表示，最近非洲以外的非流行國家病例激增，這個情況存在許多未知數，但不應將猴痘與新冠病毒混為一談，猴痘對公眾的風險仍然很低。

世衛流行病和大流行病防範與預防部門主任Sylvie Briand在疫情記者會上表示，我們不希望人們感到恐慌或害怕，並以為這就像新冠病毒或可能更糟。這種猴痘病不是新冠肺炎，它是一種不同的病毒。

前一日世衛組織宣布，在一些通常不會出現這種疾病的國家通報病例之後，猴痘對全球整體公衛已經構成「中度風險」（moderate risk）。如果這種病毒藉機成為人類病原體，並傳染較年幼的兒童和免疫抑制（immunosuppressed）患者等重症風險較高的群體，那麼這個公衛風險可能變高。

世衛並表示，隨著該病毒的流行和非流行國家擴大監測，通報的病例料將增加。

猴痘主要在西非和中非部分地區流行，是一種通常病症輕微的傳染病，可能引起類似流感的症狀，包括皮疹、發燒、頭痛、肌肉痠痛、腫脹和背痛。這種病毒主要經由密切接觸傳播，在防範上相對容易，透過自我隔離和衛生等措施就能控制住傳播。

目前為止「非典型流行區」通報的大多數病例出現在英國、西班牙和葡萄牙，世衛表示，截至目前為止，絕大多數通報的病例都沒有流行區的旅遊史，而是透過基層醫療照護或性行為遭到感染。

根據Our World in Data統計，截至周日（5月29日），非洲以外有24個國家共通報435起確診和疑似病例，但目前尚未出現任何死亡病例。

世衛組織猴痘技術負責人Rosamund Lewis在回答猴痘是否會升級為全球大流行病時表示：「答案是我們不知道，但我們不這麼認為」。

猴痘是一種DNA病毒，衛生專家對其基因組成所知有限，但目前數據顯示猴痘並不像新冠狀病毒等其他病毒那樣容易傳播或變異。Lewis表示：「目前，我們並不擔心全球大流行」。

但她也警告，不斷增加的個別病例令人擔憂，因為它可能使病毒找到一個適當生存的環境，進而更容易在人與人之間傳播，因此個人和衛生專業人員應對病例不斷增加的風險保持警惕，並密切關注症狀，任何一個病例都應該透過接觸者追蹤和隔離來控制傳播，「總而言之，全球仍有機會阻止這次疫情，但機會稍縱即逝」。