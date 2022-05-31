日本將在6月10號允許觀光客以旅行團形式申請簽證入經觀光，日本當局也率先在5月24日邀請4國旅客赴日當實驗團客旅遊，但沒想到入境僅3天就染疫，目前實驗團行程已經中斷，旅客都在隔離中。

根據日本《共同社》報導，日本24日邀請含美國、泰國、澳洲、新加坡4國旅客入境觀光，先行進行未來旅客入境若採檢陽性的防疫對策；而泰籍的旅客在30日出現新冠肺炎症狀，檢測後確定染疫，當下暫停行程並送至旅館隔離。日本觀光聽表示，他們認為在出現敢然者時確實做好了初期應對。

該行為4名30~50多歲男女，27日從東京羽田機場入境在轉至福岡機場，他們在福岡市中心和大分縣的溫泉勝地旅遊，原計畫30日到大分縣的別府市；但當天早晨其中一名旅客出現喉嚨痛的症狀，檢測後確診，該名旅客沒有發燒，屬於輕症，同行3人快篩呈陰性，全數隔離。

日本當局在26日宣布6月10日開放98個國家和地區赴日以團客形式旅遊，台灣被分為風險最低的「藍色」等級，入境將免篩檢與隔離，消息一出讓國人大為興奮。目前還不知道實驗團客出現染疫症狀是否會影響後續開放措施或規定改變。