國民黨「突襲」式徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營「桃園之亂」。努力爭取黨內提名、希望落空的國民黨立委呂玉玲，30日宣布啟動「感恩之旅」，首站從平鎮出發，現場湧入大批地方政治人物力挺，她也強調為桃園打拚的心不會停止。此事讓港媒大為吃驚，直言原以為桃園藍營風暴可以落幕，結果呂這一招，再度引發關注。

香港媒體《中評社》30日報導指出，呂玉玲宣布啟動「感恩之旅」，此活動是由平鎮區里聯會會長莊訓城舉辦，平鎮區46位里長幾乎全員出席，場面盛大。呂在現場除向在場里長們致歉並致謝，也表示為桃園打拚的心不會停止，她依然會堅守崗位，持續奮進。

莊訓城坦言，呂玉玲願意承擔出來參選桃園市長，他其實是非常支持的，國民黨中央宣布由張善政來參選桃園市長時，他也認為黨中央並沒有清楚看到地方聲音，對呂未能獲得提名抱屈，希望呂未來能繼續為桃園、為平鎮來打拚，給鄉親更好的建設與福祉。

呂玉玲則直言，雖然國民黨中央突然宣布徵召張善政，「可惜這美好的旅程突然被迫中止」，但她明白非常多好朋友、尤其是桃園的里長，不分黨派對她參選桃園市長的支持，日後無論任何需要幫忙的，她都會積極協助與大家共拚勝利。此消息令港媒表示吃驚，認為埋下桃園市長選戰變數。