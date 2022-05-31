各國邊境相繼解封，航空業蓄勢待發，長榮航空總經理孫嘉明指出，下半年有機會開放解封，航空客運票價會漲，長榮航也做好迎接報復性需求的準備，6月就會先召回泰國籍組員，預計7月復飛曼谷到歐洲航段，而北美線8月也陸續增班、復飛，至於疫情前就計畫開航的米蘭、慕尼黑，最快11月初開航。

長榮航空今日舉行股東會，出席人數占發行股份78.39％，較長榮海運為高。

孫嘉明表示，為迎接客運復甦，已著手回復載貨的客機原貌，今年2月已將1架客艙地板載貨的777客機恢復原狀，目前客艙地板載貨（拆座椅）的客機還有12架，客艙座椅載貨（未拆座椅）有17架，第4季還有2架波音787新客機會交機。

貨運方面，孫嘉明說，只要「貨櫃海運好，航空貨運也不會差」，雖然受到上海封城影響，這2個月需求較3月減緩，5月的貨量有較3月少，主要是上海工廠3月仍有半成品庫存，但之後就沒貨了，不過跟海運一樣，運價對比去年底還是很高，預計隨著上海陸續解封、供應鏈復工後，航空貨運6月底就可恢復正常。

「以前是五窮六絕，今年是五追六趕」， 孫嘉明解釋，上海解封後，機場、卡車也恢復，廠商都動起來，工廠會開始追貨、趕貨，要陸續補回先前因為停工的訂單，因而一改過去「五窮六絕」，而是「五追六趕」，加上美西碼頭工人恐怠工、發動罷工，屆時海轉空機會大增，對航空業也是利多，航空市場可說一片大好。

孫嘉明總結，今年第3、4季會比上半年好，全年會比去年好，但油價是變數，第1季平均油價比去年同期高60％，進而加重經營成本，但會以燃油附加費反映。