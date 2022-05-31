本土疫情嚴峻，星展銀行（台灣）4月底隨即調整未來辦公模式「Future of Work」（FoW），在符合主管機關法規的前提下，採取80％工時居家辦公，另外20％於辦公室工作，以保護員工安全同時維持營運穩定。同時，星展銀行（台灣）也提供快篩試劑給需要進辦公室服務客戶的前線員工，並持續強化數位金融服務，鼓勵客戶善用銀行提供之零接觸管道。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，新冠病毒爆發以來已綿延近三年，星展也積極執行彈性辦公模式，並且持續投資與優化數位服務。自2021年3月以來，星展銀行（台灣）便率先宣布長遠推動未來辦公模式「Future of Work」，由各部門依業務屬性與人力配置狀況，採取最高60％工時居家辦公的新型態辦公模式，透過數位轉型，確保員工及公司團隊具備隨時因應未來趨勢挑戰的能力。因應疫情升溫，星展銀行（台灣）也迅速於4月底提高居家辦公工時比率至80％，以保護員工安全。

林鑫川進一步指出，自今年4月台灣本土疫情再度大規模爆發以來，星展銀行（台灣）分行來客數較去年同期疫情期間再下滑近20％，更加凸顯出銀行提供完整數位服務的重要性。星展銀行（台灣）長期投資數位創新、鼓勵客戶善加利用零接觸的數位通路，近期也持續推出「信用貸款線上對保」和「外國債券數位交易」等服務，讓客戶無須出門便能自主完成需要的銀行服務項目。現在，已有超過70％的基金、換匯交易、以及逾75％的轉帳，都是透過網路銀行或行動銀行完成，線上申請信貸以及信用卡的比例亦超過60％。

由於Omicron迅速在社區擴散，星展銀行（台灣）進一步開放員工iflex彈性福利金適用範圍，讓員工能將福利金用於購買快篩試劑、自費PCR檢測、投保相關保險及施打疫苗，或可運用在採買居家辦公用品，添置例如辦公桌椅、電腦螢幕、耳機、支付網路費用等項目。同時，星展銀行（台灣）亦有完整遠距辦公教育訓練和設置24小時即時技術支援熱線，為員工居家辦公提供強大的後盾。