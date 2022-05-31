波蘭女將思薇雅蒂近幾個月每戰必勝。（美聯社）

大陸網球女將鄭欽文在法網女單16強敗給球后思薇雅蒂（Iga Swiatek），鄭欽文賽後解釋她無法拿出最佳狀態，因為她在比賽時除了腿傷還有嚴重的生理痛。鄭欽文說：「賽前就有生理期的問題，你們明白的，就是女孩子的東西，我很希望在場上可以變成一個男人，那我就不必受這種苦了，但是我沒辦法。」思薇雅蒂以5-7、6-0、6-2獲勝，可以看出鄭欽文後面都沒力了。

鄭欽文表示開賽之初腹痛還可以忍受，但是在劇烈運動之後迅速加劇。她相信雙方雖然有差距，但自己有能力挑戰世界第一的女將，也看到對手值得學習的地方，紅土賽場是她最擅長的球場，無奈沒有機會拿出全力應戰。

「打著打著我的肚子開始很痛，我想拚一拚但是沒有力氣，但我很滿意第一盤的表現，還救了幾個盤末點。腿傷只是影響我的跑動，最主要還是肚子太痛了，我很驚訝能夠頂住疼痛拿下第一盤。但是第二盤和第三盤我發揮不出實力，我非常不滿意自己的表現。」

第二盤中途，疼得受不了的鄭欽文叫暫停回到更衣室，回到場上又連失8局。外媒稱讚鄭欽文能打到這樣已經很不容易了，思薇雅蒂氣勢如虹，今年2月以來寫下32連勝，法網前幾輪都是直落二過關，碰上鄭欽文才意外輸掉首盤，她在8強戰將面對美國女將佩古拉（Jessica Pegula）。