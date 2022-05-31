第三岸巡隊30日執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務。(第三岸巡隊提供)

海巡署中部分署第三岸巡隊30日執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所，結合海巡偵蒐犬加強查察全面掃蕩，杜絕不法走私及偷渡，全力防堵新冠肺炎及非洲豬瘟疫情進入國內。

適逢端午前夕，為維護海域、海岸安全，全面提升查緝能量及邊境防疫，海巡署中部分署第三岸巡隊分別於苗栗、台中、彰化實施威力掃蕩。

威力掃蕩專案昨日執行苗中彰地區港口安檢、岸際巡邏等勤務，並利用紅外線熱顯像系統等高科技装備，針對轄區岸際、進港船筏、廢棄空屋、防風林、河道等處所，結合海巡偵蒐犬加強查察全面掃蕩，並提醒同仁重點節慶期間要以最嚴謹的態度發揮海巡的工作效能與精神，共計動員17車10機76人2犬。

第三岸巡隊表示，端節期間，民生物資需求遽增，不法分子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，同仁將於第一線執行各項勤務時，秉持「寧願多做、不可少做」及「用最高標準執行勤務」，徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，全面強化港口查緝及安檢勤務，以確保人民生命財產安全。