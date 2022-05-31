空軍AT-3教練機自1984年服役迄今逾30餘年，首飛以來共計15起飛安事故，造成12位飛官殉職，如今AT-3再傳意外。AT-3教練機由航發中心（漢翔前身）與美國諾斯洛普公司合作研發 ，量產型計60架，除用於空官飛行訓練外，著名雷虎小組也從1989年起，換裝AT-3進行飛行特技，但近10年來，已經是第4起事故。

AT-3教練機自1980年由國內航發中心自行研發，1984年正式進入量產，撥交空軍官校使用，是高級教練機，機體與機翼結構材料主要是以輕合金結構而成，也採用超輕的複合材料製作機體的部份，使戰機整體的總重量更輕，飛行時更靈敏。

燃油系統方面，AT-3有兩具各自獨立的系統，並可交互供油，當某一具供油系統故障或受損時，另一具供油系統將會自動接替，供給發動機燃油。AT-3機翼下的內側掛也可再加掛一個副油箱，能有效延伸飛行時間。

當初出廠預計每架可使用20年、飛行7500小時，自2002年起進行機翼結構計畫，以延長使用年限至2017年。

目前漢翔公司已進行新一代勇鷹高教機量產，根據空軍規畫的勇鷹交機進度，預訂去年底已先小批量生產2架交給空軍，2022年交8架、2023年17架、2024年6架，交給台東志航基地共33架；空軍現役F-5戰機，將在2024年，1年內全數除役。