中央將在板車設兒童疫苗接種站 侯友宜：目前還不了解狀況 09:572022/05/31 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央將在板車設兒童疫苗接種站 侯友宜：目前還不了解狀況。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央預計在六都設兒童BNT疫苗大型接種站，其中新北選在板橋車站，新北市長侯友宜今天表示，目前現在為止還不了解詳細狀況。 侯友宜說，疫苗接種最重要是讓孩子快速打到疫苗，在這波裡面快速滿足家長需求，才是最重要的。 國務機要費除罪惹議 蔡英文臉書又被網友灌爆 新北確診數驟降 兒童BNT開放321醫院接種 兒童疫苗周三起隨到隨打 一圖秒懂六都大型接種站在哪 #侯友宜 #兒童 #最重要 #疫苗 #板橋車站 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央6／1加開大型兒童快打站 中市擔心這件事 16:572022/05/30 生活 加開兒童大型接種站被柯P轟白癡命令 王必勝回應了 18:032022/05/30 生活 嘉市兒童BNT開打 6月2日決定下周是否復課 19:132022/05/30 生活 吳鳳對台防疫有信心 曝土國現沒人確診 04:102022/05/31 娛樂新聞 兒童高燒4天快篩都陰性！真相曝光 醫：有5症狀快就醫 08:322022/05/31 生活 兒童染疫轉重症增3例 3人都併發腦炎 14:302022/05/30 生活 確診隔離通知書 健保快易通APP申請嘛ㄟ通 04:102022/05/31 生活新聞 瘋搶兒童BNT 中南部將開大型快打站 04:102022/05/30 生活新聞 新北兒童BNT疫苗去哪打？ 321處醫療院所可接種 16:442022/05/30 生活 高雄加開11處5歲兒童疫苗接種站 04:102022/05/30 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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