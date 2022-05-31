中央預計在六都設兒童BNT疫苗大型接種站，其中新北選在板橋車站，新北市長侯友宜今天表示，目前現在為止還不了解詳細狀況。

侯友宜說，疫苗接種最重要是讓孩子快速打到疫苗，在這波裡面快速滿足家長需求，才是最重要的。