看來湖人管理階層到現在還不認為他們的人員操作相當失敗！根據《紐約時報》資深記者史坦31日爆料，湖人管理階層已經對外放話，寧願繼續把韋斯布魯克留在陣中，也不肯付出額外資產送走他，甚至本季表現低迷的荷頓塔克，仍被湖人當作非賣品。

湖人本季連附加賽都沒辦法打就遭淘汰的窘境，卻讓湖人管理階層當前更加執迷不悟，根據史坦表示，湖人不僅已經拒絕跟其他球隊談判送走韋斯布魯克的交易，也計畫如果韋斯布魯克執行4710萬美元球員選項合約，仍不會買斷他的合約清出薪資空間。

如此一來，湖人下個球季仍將圍繞著詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克這個早已宣告失敗的三巨頭組合打造球隊，如果可以找來新任總教練漢姆，就可以馬上讓這個三巨頭組合煥然一新，湖人管理階層未免把NBA球隊管理看得太容易了點。

甚至湖人總管佩林卡仍然堅持留下荷頓塔克的做法，也引發不少爭議，不僅本季季前為了留下塔克犧牲卡魯索，佩林卡還曾拒絕塔克跟羅瑞互換的交易，因為佩林卡始終相信塔克可以成為明日之星，但從塔克本季如此不穩定的表現來看，佩林卡確實錯了。