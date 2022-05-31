聯發科(2454)今日舉辦股東會，通過股利配發案，決議配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，創聯發科歷史最高股利紀錄。

聯發科股東會通過股利配發案，決議配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，創下公司歷史最高股利紀錄。

執行長暨副董事長蔡力行表示，去年全球半導體產業同時面臨了機會與挑戰，數位轉型加速帶動各類市場的強勁需求，進而使全球半導體產業鏈面臨供貨吃緊的壓力。聯發科在全球員工努力下，去年全年營收及每股盈餘雙雙創下新高。全年營收達4934億元，每股盈餘年成長超過兩倍至70.56元。

根據市調機構拓樸、Gartner統計，聯發科位居全球第四大晶片設計公司，並躍升至全球第七大半導體公司。此外，毛利率及營業利益率皆連續四年成長，毛利率自2017年的35.6%提升超過11個百分點至2021年的46.9%，營業利益率自2017年的4.1%提升超過17個百分點至2021年的21.9%。