「蓋將自其變者而觀之，則天地曾不能以一瞬；自其不變者而觀之，則物與我皆無盡也。」佛光山文化院院長依空法師於5月29日受邀至惠中寺三樓大殿，為惠中寺2022年「未來與希望」系列講座現場及線上直播聽眾，主講「東坡生命中的變與不變」。

5月29日「未來與希望」系列講座現場及線上直播逾9千名聽眾，一起聆聽蘇東坡起伏跌宕的人生傳奇。(圖/佛光山惠中寺提供)

依空法師以其文學涵養，用幽默風趣的講演風格，靈活穿插，巧妙詮釋蘇東坡如何從政治思想丶文學作品及人道主義關懷角度，以豁達的生命活出一切，希望在疫情嚴峻中，帶領每個人提升智慧，心靈獲得撫慰。

依空法師以其文學涵養，用幽默風趣的講演風格，靈活穿插，巧妙詮釋蘇東坡精彩的一生。(圖/佛光山惠中寺提供)

依空法師說，蘇軾是宋代文學家，字子瞻，眉州眉山（今屬四川）人，屬全方位的大文學家，擅長詩、詞、賦、散文、書法丶繪畫和音樂，是中國文學史與藝術史上罕見的全才。蘇軾作品現存詩二千多首，詞三百多首，文四千八百多篇；父親為他命名「軾」，是希望他沉斂低調，切忌鋒芒畢露。

他提到，蘇軾母親程氏一生果敢丶仁慈、信佛，對蘇軾的人格和性格教育影響很大。蘇家父子三人，均在「唐宋古文八大家」之列，人稱「三蘇」分別為父親蘇洵、蘇軾、弟弟蘇轍。

依空法師學養豐富，演講內容精采幽默，現場聽眾熱烈掌聲頻頻。(圖/佛光山惠中寺提供)

神宗熙寧、元豐年間推行「熙豐變法」，是北宋大臣王安石推動並由宋神宗推行的新政，旨在消除北宋建國以來積弊的一場改革。新法在一定程度上增加了國庫的收入，但是在施行過程中對人民造成了很多額外負擔，並遭到保守派舊黨的激烈反對，造成新舊黨爭。

當時蘇軾深感王安石變法弊端重重，再加上一些投機分子藉著新法謀取利益，大為憤慨，畢竟他是文人出身，於是寫詩諷刺新法。這一年蘇軾33歲，正值壯年，他在仕途上本有一番大的作為，但卻因反對王安石變法而遭受排擠，甚至為日後埋下禍端。

宋神宗元豐二年的烏台詩案，蘇軾被貶謫到黃州團練副使本州安置，為蘇軾政治生涯的一次重大轉折點。「詩案」則主要是因為蘇軾嘲諷新法的許多詩篇而惹禍上身，正是這段在黃州的期間，「蘇軾」才能蛻變為縱橫中國近千年至今曠達的「蘇東坡」居士。