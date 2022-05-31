即將迎接6月，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享12生肖6月運勢，其中屬虎、蛇、羊、狗、豬的人運勢順遂，身邊好事不斷，一路旺到月底。

▍生肖鼠

6月將步入「子午相衝」運，運氣不佳，建議以靜制動，不可操之過急，生活中應謹防是非之事的發生。

▍生肖牛

6月將步入「丑午相害」運，愛幻想，易陶醉在不切實際的幻想之中，不適合做重大決定。

▍生肖虎

6月將步入「三合貴人」、「食神吐秀」之吉運，有貴人運，人緣佳，做事容易取得滿意結果。

▍生肖兔

6月將步入「卯午相破」運，喜歡出風頭，容易得罪人，雖金錢小有進帳，但也來去匆匆，難以存下。

▍生肖龍

6月將步入「梟旺印旺」運，容易被他人陷害，被人說壞話，運氣不好要謹言慎行。

▍生肖蛇

6月將步入「比肩幫身」之吉運，遇事能得到朋友的幫助，也會為朋友的事盡心盡力。

▍生肖馬

6月將步入「午午自刑」運，運氣依然不理想，總是碰釘子，還容易破財。

▍生肖羊

6月將步入「六合貴人」之吉運，特別的幸運，想做的事容易成功，對未來充滿希望。

▍生肖猴

6月將步入「官殺混雜」運，工作生活易遭遇坎坷，壓力大，內心焦慮。

▍生肖雞

6月將步入「七殺過旺」運，整體運程不佳，遇事多動腦有望突破難關。

▍生肖狗

6月將步入「三合貴人」之吉運，身邊會出現很多能幫助到自己的人，幸運在一步步靠近。

▍生肖豬

6月將步入「財星兩旺」之吉運，守得雲開見月明，收入增加，生活美好，聚會和娛樂活動增多。

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