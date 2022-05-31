路透報導，加拿大政府5月30日推出新法案，內容包括在加拿大全國凍結手槍的購買、銷售、進口和轉讓。還將限制長槍彈匣容量，並禁止販賣一些看起來像槍支的玩具。

近期美國校園槍擊案後，加拿大總理杜魯道30日說，隨著槍支暴力的增加，需要採取新措施。我們只需要看看邊境以南，就知道，如果我們不堅定而迅速地採取行動，情況會越來越糟，更難對抗。

加拿大全國手槍凍結法案將包含例外情況，包括精英運動射擊手、奧林匹克運動員和保安。 及已經擁有手槍的加拿大人將被允許保留它們。

新的立法提案包括對參與家庭暴力或刑事騷擾的人實施吊銷槍枝執照；增加對走私和販運槍枝的刑事處罰；增加一項「危險信號」法規，要求被視為對自己或他人構成威脅的人，將槍枝上交執法部門。

該立法如果獲得通過，還將要求更換長槍的彈匣，使其不能攜帶超過5發子彈。大型彈匣的銷售將被禁止。

報導指出，該法案預計將成功通過。