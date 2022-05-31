藝人Hold住姐（謝依霖）婚後育有1子1女，近來重心都放在家庭，鮮少出現在螢光幕前，日前她透露一家四口確診的消息，除了得自己獨自面對生病的孩子七天，更爆料老公一直抗拒「小四公分」這件事情。

Hold住姐表示上周娘家全家確診後，這周換自己全家確診 ，一開始只有自己跟兒女陽性，老公不管怎麼檢測都是陰性，讓她搞笑表示：「身心靈都在抗拒小四公分這件事情，死活都是陰性，為什麼命運讓我面對這種陰陽分離，一個人面對『確診的』『 不能出門的 』『生病的』兒童七天 」，沒想到第三天得知老公確診，讓她跟老公喊話：「不論你再怎麼抗拒都躲避不了小四公分的宿命，我們一家不再陰陽分離，在陽世間團聚了」，老公則是搞笑表示：「剩26公分了」。

Hold住姐（謝依霖）透露一家四口全確診。(LINLIN臉書)

Hold住姐也透露兩個小孩的病況，都是發燒到37-40度且昏睡整天，她表示此時不應該去醫院添亂，但線上看診時醫生都如此建議，還是決定去看一下比較安心，接著分享醫生指出若眼睛能看卡通、嘴巴可以吃進東西、發燒沒有超過41度、沒有全身抽蓄，就是正常發燒昏睡裝態，不需要過度緊張，好在燒了24小時後，兩個小孩直接原地復活，自己則是還在咳 ，雖然還未到解隔離日，但一家狀況非常好，更開玩笑表示：「已幫老公驗過貨了一公分沒少」。

此外，Hold住姐透露在拍小時代3.4時的內幕，當時自己剛好得了重感冒，直接半昏迷在醫院吊點滴，由於有一場重要又特殊的戲要拍，但當時病得太重動不了，副導還直接跟醫生詢問能否打一針讓她能起身，拍完一場戲就回來，如今回想起來不禁直呼：「那大概是我人生覺得自己最紅的時刻了吧」。