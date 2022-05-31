本土疫情升溫，新冠肺炎衝擊台灣各行各業，台南市長黃偉哲近日在台南市各行政區走訪時，發現台南市各行各業也遭到嚴重衝擊，黃偉哲30日指示台南市副市長戴謙，召集各局處首長會議討論後，提出9大紓困措施和6大振興計畫，決定投入台幣15億元資金。

9大紓困措施包括減稅、延稅、減租、延繳、產業補貼、交通補貼、夜市市場攤商紓困、家戶補貼、勞工紓困。

一、減稅：1，房屋稅─飯店停用部分營業面積、營利事業停業或營業面積減縮，房屋稅調降稅率3~2%；營業用稅率減半課徵之工廠自有廠房，因疫情影響而停工，持續減半課徵。2，娛樂稅─受疫情影響導致營業收入明顯減少，可申請調降查定課徵業者娛樂稅。3，牌照稅─暫不使用車輛，已辦理停用期間，免課徵使用牌照稅。

二、延稅：1，使用牌照稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及印花稅，受疫情影響繳稅有困難者，可申請延期12個月或分期36個月。2，房屋稅繳納期限內，因接受治療、隔離或檢疫者，可申請展延繳納期限。

三、減租：1，委外園區、景點及市有非公用房地出租做小型店鋪減租3成3個月。2，農產批發市場、魚市場、漁港區土地及蘭花園區溫室，減租3成3個月。3，市區客運業者承租站地租金、外經營轉運站利金、公有委外停車場權利金減收3成3個月。4，委外經營運動場館地租金及權利金減收3成3個月。5、2022年溫泉水費減收3成3個月基本費。

四、延繳：1，承租市有不動產租金/權利金申請展延或分期至2022年度12月底。2，促參案可依個案財務試算結果延長契約期間。3，2021年溫泉水費延至2022年底繳納。

五、產業補貼：1，防疫旅館補貼2，街頭藝人補貼3，影視業者臺南住宿補貼4，台南便利送補貼外送運費。

六、交通補貼：1，疫計程車補助:補助駕駛每車每日4000元、補助車隊派造作業費每車每日200元，駕駛需隔離或自主防疫期間補助每日2100元。2，客運業、計程車防疫物資補貼。

七、夜市市場攤商：1，59處公有市場商用費及垃圾清潔費3個月打7折(直接以現金補貼實際營業者3個月3成使用費及清潔費)。2，33道路型夜市困措施：使用費3個月打7折。

八、家戶補貼：1，防疫期間關懷弱勢加發生活補助2，疫情急難紓困3，發放居家照之低收入戶物資箱4，愛心銀行實物提供弱勢家戶5，遠距教學期間弱勢學生午餐協助。

九、勞工舒困：1，補貼減班休息工資減損及訓練津貼2，安心即時上工計畫每人最長960小時3，安穩僱用計畫工就業獎勵津貼4，青年就業職業訓練、就業獎勵應屆畢業青年尋職津貼計畫5，失業工子女就學補助。

6大振興計畫，規劃有休閒觀光振興—觀光「復原者聯盟」；商圈百業振興—台南好康券、台南購物節系列活動、商圈主題節慶活動、觀光工廠嘉年華等；以及店家市集振興、產業文化振興、藝文表演振興、以及市場夜市振興，連續2週，每日快閃7處市場及夜市發放面額50元市場券及夜市券200份。(品觀點記者張雅雲/台南報導)