今年是緯穎(6669)成立第十年，2021年獲利再創歷史新高，EPS高達49.46元。緯穎董事長林憲銘表示，今年配發現金股利25元，低於前一年。主要是近一年來，所有指數都顯示，現金是未來競爭條件之一；資金成本升高，而公司處成長期，必須為其準備，因此形成賺得多配得少。林憲銘強調，缺料造成產業界庫存壓力升高，但公司仍維持配息率達5成。公司保留現金儲備成長的必要資源，以照顧長期發展需要。

緯穎110度合併營業收入為新台幣1926億元，較前一年度增加3.05%；稅後淨利為86億元，較前一年度增加0.44%，創歷史新高。受物價通膨及新台幣升值影響，毛利率、營益率、稅後淨利率分別年減0.1個百分點至8.1%、5.9%、4.5%，每股盈餘為新台幣49.46元，創歷史新高。在永續發展方面，緯穎也在110年3月設置「企業永續發展委員會」並訂定相關組織規程。