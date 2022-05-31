長榮航(2618)今天召開股東會，總經理孫嘉明指出，今年航空客貨運有不錯開始，前4月營收突破1100億元，年增率逼近50％，不過，油價還是很大變數，目前來看油價趨勢還是往上，油價占成本30％，盡量去反映到票價、運價，客運票價一定會漲，低票價短期內不會看到，客運票價預期將會調漲至少4成以上，第二季航空貨運有受到一些影響，預期第三、第四季會比上半年好。

目前上海陸續在解封，加上工廠也在趕復工，電子業有可能從五窮六絕變成五追六趕，東南亞、台灣都還是仰賴華東復工，沒有意外6月底華東可望恢復正常。此外，海運碼頭談判，也會對航空貨運會有正面的幫助，預估6月中貨量將明顯回升。

孫嘉明表示，目前北美、東南亞都有增班，不過航班仍以載貨為主，客運還是相當空，若政策開放中轉，載客率可望逐漸提升。長榮航預計7月復飛曼谷到歐洲航段，北美線8月也陸續增班、復飛，歐洲二個新航點米蘭、慕尼黑預計11月初開航。

孫嘉明認為，今年第三、四季會比上半年好，全年希望比去年好，但油價是變數，第一季平均油價比去年第一季高60％，第二季又比第一季高，墊高營運成本，雖然會以燃油附加費反映，不過，客運約只能反映3到4成，貨運則可以反映6成。