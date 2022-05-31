聯發科(2454)今日舉辦股東會， 由董事長蔡明介、副董事長暨執行長蔡力行共同主持，歷時約40分鐘結束，面對手機市場雜音不斷，蔡明介表示，「需求要說消失也不會消失」，長期沒甚麼大問題!

智慧型手機雜音不斷，蔡明介表示，市場在這兩年疫情的關係下促進大量3C產品需求， 而辦公室則有些過去需求減少，目前歐美陸續回歸正常 ，每個地區這半年來經濟變化相當動盪，但就長期趨勢來說，需求要說消失也不會消失，只是在等待下一波，當下數位化轉型趨勢，包括已開發國家、開發中國家都在進行中，只是，各市場當地、外在的環境都會有短期影響，但長期沒甚麼大問題。有股東問到產能問題，蔡明介回應，聯發科的晶圓代工範圍很廣，從3奈米到12奈米、到28奈米甚至到40奈米等成熟製程，產品投片很廣 ，所以有的製程充足、有製程的緊缺。聯發科自今年2月將公司業務調整為「無線通訊事業群」及「運算聯通元宇宙事業群」兩大業務，蔡力行表示，新事業群的成立是把兩個小的規模擴大，這是為公司未來的成長預做準備，在更大平台上發揮更多的創新，因應成長的需求，不能只單靠無線事業。

蔡力行表示，聯發科也會持續積極地投資於未來成長所需的技術，將核心的開發能力延伸至更高階的運算、高性能/低功耗的繪圖IP、供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機、下一世代的WiFi等，並依照不同的平台及生態體系，整合至先進的系統架構中，同時也與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D chiplets技術的合作，以支持這些產品的開發。